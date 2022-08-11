Son dakika: Almanya'da eğlence parkında iki hız treni çarpıştı! 30'dan fazla yaralı
Son dakika... Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında iki hız treninin çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 34 kişi yaralandı.
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