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Haberler Galeri A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ! Avrupa'da yaşanan havalimanı krizine çözüm bulunamıyor. Hem koronavirüs (KOVİD-19) pandemisinin ekonomiye vurduğu darbe, hem de Ukrayna - Rusya savaşının tetiklediği büyük kriz Avrupa'da havayolu şirketlerine büyük zarara soktu. Bu sebeple yüzbinlerce uçuş iptal oldu, on binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı ve mağdur oldu. Son günlere damga vuran krizi derinden yaşayan iki Avrupa ülkesi ise Almanya ve Hollanda olarak başı çekiyor. Bu kervana son olarak İngiltere'de katıldı. Almanya'dan gelen habere göre çalışanlar grev kararı aldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, krizi derinden yaşayan Almanya ve Hollanda'daki havalimanlarını mercek altına aldı. İşte Avrupa'dan yansıyan yorgunluk, perişanlık, pişmanlık görüntüleri…

Giriş Tarihi: 01.08.2022 19:33 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 19:41
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A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

Avrupa'da baş gösteren yeni krizin adı havalimanlarında oluşan uzun bekleme süreleri ve bu durumdan mağdur olan binlerce insan… Bu kapsamda Avrupa, havalimanlarındaki kaosa çözüm bulamıyor.

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A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

AVRUPA'DA YÜZBİNLERCE YOLCU MAĞDUR

Hem koronavirüs (KOVİD-19) pandemisinin ekonomiye vurduğu darbe, hem de Ukrayna - Rusya savaşının tetiklediği büyük kriz Avrupa'da havayolu şirketlerine büyük zarara soktu.

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A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

Sivil havacılık sektöründeki şirketler yüz milyarlarca euro'luk zarara uğradı.

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A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

Avrupa'nın farklı ülkelerinde havalimanı personelleri daha iyi şartlar ve maaş için greve gitti.

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A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

Durum böyle olunca da binlerce havayolu personeli işten ayrıldı, çok büyük hizmetlerde aksamalar yaşandı.

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