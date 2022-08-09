09 Ağustos 2022, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama

Son dakika: Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika: Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’daki askeri havaalanında patlama

Son dakika... Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

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