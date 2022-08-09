ABD ile Çin arasında 'kablo' gerilimi
ABD yönetimi, Çin'in en büyük tel ve kablo üreticisi Far East Cable şirketini İran'a yapılan sevkiyatlarla ilgili ABD'nin ihracat kontrollerini 18 kez ihlal etmekle suçladı.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Far East Cable şirketinin Eylül 2014'ten Ocak 2016'ya kadar ABD hükümeti tarafından ihracat kontrolleri ihlali nedeniyle soruşturma altında olan telekomünikasyon ekipmanı ve cep telefonu üreticisi ZTE ile İranlı telekomünikasyon şirketleri arasında bağlantı görevi gördüğü kaydedildi.
"ABD İHRACAT KONTROLLERİNİ 18 KEZ İHLAL ETTİLER"
Far East Cable şirketinin ZTE ve İranlı telekomünikasyon şirketleriyle ABD menşeli ekipmanları İran'a teslim etmek için sözleşme imzaladığı kaydedilen açıklamada, şirketin ABD ihracat kontrollerini 18 kez ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.
GEÇMİŞ YILLARDA DA PARA CEZASI ÖDEMİŞLERDİ
Açıklamada, ZTE'nin Mart 2017'de ihracat kontrollerinin daha geniş ihlallerinden dolayı suçlu bulunduğu anımsatılarak, şirketin o dönemde toplam 1,19 milyar dolarlık para cezası ödediği belirtildi.
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