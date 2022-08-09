ABD ile Çin arasında ’kablo’ gerilimi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Far East Cable şirketinin Eylül 2014'ten Ocak 2016'ya kadar ABD hükümeti tarafından ihracat kontrolleri ihlali nedeniyle soruşturma altında olan telekomünikasyon ekipmanı ve cep telefonu üreticisi ZTE ile İranlı telekomünikasyon şirketleri arasında bağlantı görevi gördüğü kaydedildi.