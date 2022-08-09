09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD ile Çin arasında 'kablo' gerilimi

ABD ile Çin arasında 'kablo' gerilimi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2022
ABONE OL
ABD ile Çin arasında ’kablo’ gerilimi

ABD yönetimi, Çin'in en büyük tel ve kablo üreticisi Far East Cable şirketini İran'a yapılan sevkiyatlarla ilgili ABD'nin ihracat kontrollerini 18 kez ihlal etmekle suçladı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Far East Cable şirketinin Eylül 2014'ten Ocak 2016'ya kadar ABD hükümeti tarafından ihracat kontrolleri ihlali nedeniyle soruşturma altında olan telekomünikasyon ekipmanı ve cep telefonu üreticisi ZTE ile İranlı telekomünikasyon şirketleri arasında bağlantı görevi gördüğü kaydedildi.

"ABD İHRACAT KONTROLLERİNİ 18 KEZ İHLAL ETTİLER"

Far East Cable şirketinin ZTE ve İranlı telekomünikasyon şirketleriyle ABD menşeli ekipmanları İran'a teslim etmek için sözleşme imzaladığı kaydedilen açıklamada, şirketin ABD ihracat kontrollerini 18 kez ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.

GEÇMİŞ YILLARDA DA PARA CEZASI ÖDEMİŞLERDİ

Açıklamada, ZTE'nin Mart 2017'de ihracat kontrollerinin daha geniş ihlallerinden dolayı suçlu bulunduğu anımsatılarak, şirketin o dönemde toplam 1,19 milyar dolarlık para cezası ödediği belirtildi.

Tayvan’a dakikada 170 milyon siber saldırı TAYVAN'A DAKİKADA 170 MİLYON SİBER SALDIRI
Çin Tayvan’ı ablukaya aldı! ÇİN TAYVAN'I ABLUKAYA ALDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA