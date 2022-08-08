Rusya Ukrayna savaşında istenmeyen gelişme! Kuzey Kore'den 100 bin asker önerisi
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin sonlanması için büyük çaba sarf ettiği Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme daha yaşandı. Rus devlet medyasına göre, dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olan Kuzey Kore, Ukrayna'yı yenmesi için Rusya'ya 100 bin asker teklif etti. Kuzey Kore'nin ayrıca Donbas bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır olduğu duyuruldu.
Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Kremlin'e 100 bin "gönüllü" asker teklif etti.
Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var" dedi.
Korotchenko'nun, ayrıca Kuzey Kore ordusunun karşı batarya (en küçük topçu birliği) savaşındaki deneyim zenginliğini" övdüğü belirtildi.
Bununla birlikte askeri uzmanların bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) bağışlama kararının ardından, etkili bir karşı batarya savaşı Rus ordusu için artan bir öneme sahip. Korotchenko, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ve karşı batarya uzmanlığını memnuniyetle karşılaması gerektiğini vurguladı.
"KUZEY KORE FAŞİST UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞMAK İSTİYORSA İZİN VERMELİYİZ"
Korotchenko, "Kuzey Kore, Ukrayna faşizmine karşı savaşma konusundaki uluslararası görevini yerine getirme arzusunda ise onlara izin vermeliyiz" diye konuştu.
KUZEY KORE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. ORDUSUNA SAHİP
Diğer taraftan ABD merkezli Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, Kuzey Kore ordusu yaklaşık 1,3 milyon aktif personeliyle dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip. Orduda 600 bin kişi daha yedek asker olarak hizmet ediyor.
Öte yandan, Güney Kore gazetesi Daily NK'ye göre, Kuzey Kore ayrıca savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden inşa etmede Rusya'ya yardım etmek için işçi de teklif etti.
Daily NK, Rus kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın savaşı kazanması halinde Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine binden fazla işçi göndermeyi planladığını bildirdi. Kuzey Koreli bir kaynak, "Savaşın henüz bitmediğini göz önünde bulundurarak hükümet, durumu sahada izlerken uygun bir zamanda işçi göndermeyi planlıyor" diye konuştu.
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