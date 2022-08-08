Bununla birlikte askeri uzmanların bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) bağışlama kararının ardından, etkili bir karşı batarya savaşı Rus ordusu için artan bir öneme sahip. Korotchenko, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ve karşı batarya uzmanlığını memnuniyetle karşılaması gerektiğini vurguladı.

"KUZEY KORE FAŞİST UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞMAK İSTİYORSA İZİN VERMELİYİZ"

Korotchenko, "Kuzey Kore, Ukrayna faşizmine karşı savaşma konusundaki uluslararası görevini yerine getirme arzusunda ise onlara izin vermeliyiz" diye konuştu.