Ukrayna’da savaşın gölgesinde referandum: Rusya’ya katılacaklar

"RUSYA İLE BİRLEŞECEĞİZ"

Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.