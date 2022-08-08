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Ukrayna'da savaşın gölgesinde referandum: Rusya'ya katılacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Ukrayna’da savaşın gölgesinde referandum: Rusya’ya katılacaklar

Ukrayna'ya bağlı Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak amacıyla referandum düzenleyeceklerini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yasa dışı sözde referandumlar nedeniyle Rusya'nın müzakere şansını kaydeceğini ifade etmişti.

Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.

"RUSYA İLE BİRLEŞECEĞİZ"

Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

ZELENSKİY "MÜZAKERE ŞANSINI KAYBEDERSİNİZ" DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle müzakere şansını kaybedeceğini belirtmişti.

RUSYA'DAN SAVUNMA: BİZ DÜZENLEMİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu referandumları, Rusya'nın düzenlemediğini savunarak, "Bu, bölge sakinlerinin planıdır. Biz referandum düzenlemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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