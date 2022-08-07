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Rusya'dan NATO misilleme: 45 ton mühimmat ile cephaneyi yok ettik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Rusya’dan NATO misilleme: 45 ton mühimmat ile cephaneyi yok ettik

Rusya - Ukrayna savaşının perde arkasında süren NATO ile Rusya çekişmesi sürüyor. Her iki taraftan misillemeler sürerken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkelerinin gönderdiği 45 ton mühimmat ile cephanenin Ukrayna’nın Mıkolayiv bölgesinde imha edildiğini söyledi.

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