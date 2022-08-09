İsviçre'de enerji krizi büyüyor! Halka kış öncesi odun ve mum stoğu çağrısı
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi Avrupa'nın birçok ülkesinde krize neden oldu. Yaklaşan kış öncesi bir dizi önlemler alınıyor. Son olarak İsviçre Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve yakacak odun stoklamasını istedi.
Avrupa kıtasında soğuk geçecek kış günlerinin hesapları şimdiden yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da, elektrik kesintisi sırasında ihtiyaç duyulacaklar listesi yapılmış, mum, giysi ve kamp ocağı gibi malzemelerin hazır halde bulundurulması gerektiği belirtilmişti.
Benzer bir haber İsviçre'den geldi. Ülkedeki Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve odun stoklamasını istedi.
"HERKES ELEKTRİK KESİNTİSİ DURUMUNDA NE YAPACAĞINI DÜŞÜNSÜN"
İsviçre basınında yer alan haberlerde, Luginbühl, "Halk, en kötü durumda bu kış geçici elektrik kesintileri beklemeli. Herkes, birkaç saat süren bir elektrik kesintisi durumunda ne yapacağını düşünmeli." dedi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan ve böyle bir durumun "yönetilebilir" olduğunu dile getiren Luginbühl, şöyle konuştu:
'MUM VE YAKACAK ODUN STOKLAYIN' ÇAĞRISI
"Evde yeterince mum olması kesinlikle tavsiye edilir. Odun sobası olanlar, yeterli miktarda yakacak odunları olduğundan da emin olmalı."
Luginbühl, son aylardaki durumun, arz güvenliği konusuna daha kararlı bir şekilde yaklaşmaları gerektiğinin bir işareti olduğunu sözlerine ekledi.
HÜKÜMETE SUÇLAMA: ÇABA GÖSTERMİYOR
Basel merkezli çevre kuruluşu Pro Natura'dan Stella Jegher ise hükümeti, elektrik tasarrufu için "hiçbir çaba göstermemekle" suçladı.
"Büyük miktarda enerji harcıyoruz." diyen Jegher, "Sadece günlük tüketimde, sanayi, iş dünyası ve özel haneler, elektriğin yaklaşık üçte birinden tasarruf edebilir." ifadesini kullandı.
İSVİÇRE'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI
Avrupa Birliği, Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya'ya bir dizi yaptırım kararı almış, İsviçre Federal Hükümeti de Brüksel ile aynı yaptırımları uygulamaya karar vermişti.
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, "Başkan Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdik." demişti.
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