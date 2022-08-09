İsviçre’de enerji krizi büyüyor! Halka kış öncesi odun ve mum stoğu çağrısı

"HERKES ELEKTRİK KESİNTİSİ DURUMUNDA NE YAPACAĞINI DÜŞÜNSÜN"

İsviçre basınında yer alan haberlerde, Luginbühl, "Halk, en kötü durumda bu kış geçici elektrik kesintileri beklemeli. Herkes, birkaç saat süren bir elektrik kesintisi durumunda ne yapacağını düşünmeli." dedi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan ve böyle bir durumun "yönetilebilir" olduğunu dile getiren Luginbühl, şöyle konuştu: