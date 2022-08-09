Çin'den Tayvan'a dakikada 170 milyon siber saldırı
Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) yaptığı açıklamada, ilk olarak geçtiğimiz hafta yaşanan Çin-Tayvan krizinde dakikada 170 milyon siber saldırıya uğradıklarını söyledi. Yapılan saldırıların ana hedefinin Tayvan Dışişleri Bakanlığı olduğu öğrenildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) Tayvan çevresinde askeri tatbikatları devam ederken, Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) bir açıklamada bulundu.
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihlerinde Tayvan'a yaptığı ziyarette, Çin ve Rusya'da bulunan IP adreslerinin MOFA ve hükümet web sitelerini felç etmek amacıyla dakikada 8,5 milyona kadar ulaşan sayıda görüntüleme yaptığı ve 4 Ağustos öğleden sonra yapılan siber saldırılarda sürekli bir artış kaydedildiğini belirtti.
Bakan Wu, 4 Ağustos gece geç saatlerde başlayan yoğun siber saldırıların 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde dakikada 170 milyona kadar çıktığını duyurdu.
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