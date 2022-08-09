Çin’den Tayvan’a dakikada 170 milyon siber saldırı

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihlerinde Tayvan'a yaptığı ziyarette, Çin ve Rusya'da bulunan IP adreslerinin MOFA ve hükümet web sitelerini felç etmek amacıyla dakikada 8,5 milyona kadar ulaşan sayıda görüntüleme yaptığı ve 4 Ağustos öğleden sonra yapılan siber saldırılarda sürekli bir artış kaydedildiğini belirtti.