Almanlardan sonra Fransa'yı enerji korkusu sardı! Tasarruf çağrısı: Klima kullanırken kapıları kapatın, ışıkları söndürün
Almanya'da enerji krizine çeşitli çözümler aranırken buna bir yenisi de Fransa'da eklendi. Fransa’nın, enerji israfını önlemek için mağazalara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceği öğrenildi.
Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Fransa'daki dükkanlara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceklerini söyledi.
Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını duyurdu.
KAPILARI KAPATIN, IŞIKLARI SÖNDÜRÜN
Pannier-Runacher yerel radyo istasyonu RMC'ye, klima açıkken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu söyledi.
Journal du Dimanche'ye verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.
Runacher, "Birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağını 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilcek. İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açmasını yasaklayacak." dedi.
NEON TABELA YASAĞI
Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde zaten yürürlükte. Havaalanları ve istasyonlar ise kuraldan muaf.
Fransa aşırı sıcak hava yaşamaya devam ediyor ve klima talebi artıyor.
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