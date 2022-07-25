Almanlardan sonra Fransa’yı enerji korkusu sardı! Tasarruf çağrısı: Klima kullanırken kapıları kapatın, ışıkları söndürün

KAPILARI KAPATIN, IŞIKLARI SÖNDÜRÜN

Pannier-Runacher yerel radyo istasyonu RMC'ye, klima açıkken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu söyledi.

Journal du Dimanche'ye verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.

Runacher, "Birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağını 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilcek. İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açmasını yasaklayacak." dedi.