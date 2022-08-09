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İsrail saldırılarında 44 Filistinli şehit oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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İsrail saldırılarında 44 Filistinli şehit oldu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 44 kişi yaşamını yitirirken 360 kişi de yaralandı. Saldırılarda birçok bina ağır hasar gördü ve yıkıldı. Ayrıca saldırılar, büyük çapta maddi hasarı da beraberinde getirdi.

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