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ABD'deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı: Son 9 ayda 4 kişi pusuya düşürülüp öldürülmüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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ABD’deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı: Son 9 ayda 4 kişi pusuya düşürülüp öldürülmüştü

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, son 9 ayda 4 Müslümanın pusuya düşürülerek öldürülmesi olayında baş şüphelinin yakalandığı belirtildi. Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, "Albuquerque'de en son bir Müslüman erkeğin öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetlerin baş şüphelisi o." ifadelerini kullandı.

Albuquerque Polis Departmanı Şefi Harold Medina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Albuquerque'de en son bir Müslüman erkeğin öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetlerin baş şüphelisi o." ifadesini kullandı.

Polis, olayla ilgili gelişmelerin daha sonra aktarılacağını bildirdi.

HALKA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Polis, önceki gün, saldırılarla bağlantılı olduğunu düşündüğü gri bir aracın fotoğrafını ve detaylarını yayımlayarak, aracın bulunması için halka çağrıda bulunmuştu.

ALBUQUERQUE'DA MÜSLÜMAN CİNAYETLERİ

New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, 3'ü son iki hafta içinde olmak üzere geçen kasımdan bu yana 4 Müslümanın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.

62 yaşındaki Mohammad Ahmad, Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunmuştu.

41 yaşındaki Aftab Hussein, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde vurularak öldürülmüştü.

Öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Huşsain, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürülmüş, 5 Ağustos Cuma gecesi de 25 yaşındaki Naeem Hussain silahlı saldırıların son kurban olduğu açıklanmıştı.

Albuquerque Polis Departmanı, öldürülen Müslümanların ırk ve din temelli olarak hedef seçildiklerine ve katilin aynı kişi veya kişiler olduğuna inandıklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Albuquerque'de 4 Müslüman erkeğin korkunç şekilde öldürülmesi beni öfkelendirdi ve üzdü. Bu konuda tam soruşturma sürerken, dualarım kurbanların aileleriyle ve yönetimim Müslüman toplumun yanında güçlü şekilde duruyor. Bu nefret dolu saldırıların ABD'de yeri yok." ifadesine yer vermişti.

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