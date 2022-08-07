Türkiye’den ABD’ye ’cinayet’ çağrısı: Büyük bir endişe duyuyoruz

Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulayarak, "Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor." demişti.