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Türkiye'den ABD'ye 'cinayet' çağrısı: Büyük bir endişe duyuyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Türkiye’den ABD’ye ’cinayet’ çağrısı: Büyük bir endişe duyuyoruz

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, dün gece bir Müslüman daha vurularak öldürüldü. Son 9 aydaki 4. Müslüman cinayetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Yaşananları kınayan Kalın, "Bu seri cinayetlerden büyük bir endişe duyuyoruz. Olayın derhal aydınlatılmasını ve faillerin bulunarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, dün gece bir Müslümanın daha vurularak öldürüldüğü belirtildi.

SON 9 AYDA 4 MÜSLÜMAN CİNAYETİ

Albuquerque Polis Departmanından Kyle Hartsock, 4 Ağustos'da düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi vermiş, şehirde son 9 ayda öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceğini belirtmişti.

Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulayarak, "Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor." demişti.

Cinayet kurbanı Müslümanların her birinin pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, "Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor." değerlendirmesi yapmıştı.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE ÇAĞRI: BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ

Son 9 aydaki 4. Müslüman cinayetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Yaşananları kınayan Kalın, "ABD'nin Albequrque şehrinde dört Müslüman bireyin art arda öldürülmesini şiddetle kınıyor, bu seri cinayetlerden büyük bir endişe duyuyoruz. Olayın derhal aydınlatılmasını ve faillerin bulunarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Maktullere Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

CİNAYETLERE KURBAN GİDENLER

Albuquerque'de 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunurken, 26 Temmuz'da da 41 yaşındaki Aftab Hussein apartmanının park yerinde vurulmuştu. En son bu hafta başı, 1 Ağustos'ta öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain'in New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

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