İngiltere’de su kullanımına kısıtlama

İngiltere'de aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, ülkede başkent Londra dahil çok sayıda bölgede hizmet veren su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, hortum yasağı (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı.