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Çin Tayvan'ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında
Son dakika haberine göre Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 5'inci günüde, 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.
Giriş Tarihi: 09.08.2022 08:31Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 08:50