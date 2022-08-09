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Çin Tayvan'ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında

Son dakika haberine göre Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 5'inci günüde, 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 08:50
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Çin Tayvan’ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 5'inci günüde, 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

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Çin Tayvan’ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

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Çin Tayvan’ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında

Açıklamada, ayrıca uçaklardan 21'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusunda ve Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) güneybatı bölümünde uçtuğunun belirlendiği kaydedildi.

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Çin Tayvan’ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında

Bakanlık, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, ziyaretin ardından Ada çevresinde tatbikatın başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, 4 Ağustos'ta Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti.

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Çin Tayvan’ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında

Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta ise 66 uçak ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu.