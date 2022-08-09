Çin Tayvan’ı ablukaya aldı! 39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında

Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta ise 66 uçak ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu.