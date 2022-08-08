Putin ile Paşinyan 'Karabağ'ı görüştü
DÜNYA AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AÇIKLAMA KREMLİN'DEN GELDİ: GÜNDEM KARABAĞ
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı.
ANLAŞMALARIN UYGULANMASININ ÖNEMİ VURGULANDI
Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.
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