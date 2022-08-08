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Putin ile Paşinyan 'Karabağ'ı görüştü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Putin ile Paşinyan ’Karabağ’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AÇIKLAMA KREMLİN'DEN GELDİ: GÜNDEM KARABAĞ

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı.

ANLAŞMALARIN UYGULANMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.

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Putin ile Paşinyan’dan ’Karabağ’ görüşmesi PUTİN İLE PAŞİNYAN'DAN 'KARABAĞ' GÖRÜŞMESİ

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