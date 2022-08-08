AGİT’ten Türkiye’ye övgü dolu sözler: Yürütmüş oldukları diplomasi takdire şayan

'TÜRKİYE'NİN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU DİPLOMASİ TAKDİRE ŞAYAN'



Schmid, Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasinin ve tahıl anlaşmasının gerçekten takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli. Bu durum Ukrayna için de çok önemli. Çünkü Ukrayna'nın ekonomisi ve insanların geçimi buna bağlı. Bunun yanı sıra dünya için de önemli. İnsanların temel gıda maddeleri bunlar. İnsanlar önümüzdeki aylarda aç kalma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. En son Kiev'e gittiğimde de bunu gördüm. Ben sizin bu yaptığınız konuları bir örnek olarak ortaya koyuyorum" şeklinde konuştu.





'TÜRK DİPLOMATLAR CİDDİ MÜCADELELER ETTİ'



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise yaptığı konuşmada, "500 yıllık bir mirasa sahip Türk diplomasisi, sizlerin de (Türk diplomatlar) büyük katkılarıyla kazandığı başarılar ülkenizin uluslararası aktörlüğünü günden güne artırmıştır. Dünyanın en geniş 5'inci diplomatik ağı, Türkiye'nin bugün gücüne güç katmıştır. Türkiye'nin olmadığı platformlarda Azerbaycan yaptığı gibi bizim olmadığımız bir yerde sesimizin, sözümüzün duyulmasında kardeş Türkiye'nin diplomatları hayata geçirirler. Türkiye, diplomaside yeniliklerin geliştirilmesinde öncü ülkeye dönüşmüştür. Türkiye'nin diplomaside merkezi ve öncü bir ülkeye dönüşmesini sevinçle karşılıyor, başarınızı kendi başarımız gibi kabul ediyoruz. Topraklarımızın işgalden azat edilmesi zamanında Türkiye'nin ülkemize verdiği siyasi ve diplomatik desteği sadece kardeşlik ilişkilerimizin tezahürü değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğrunun, hakkın ve adaletin yanında dik durması tarihte yerini bulmuştur. Bütün uluslararası baskı ve tehditlere bakmayarak Türk diplomatları Azerbaycanlı meslektaşlarıyla birlikte bütün platformlarda omuz omuza çalışarak haklı sözümüzün duyurulması için ciddi mücadeleler etti" dedi.