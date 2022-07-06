Putin ile Paşinyan'dan 'Karabağ ve Türkiye' görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile normalleşme süreci ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaların uygulaması ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM 'KARABAĞ' ANLAŞMALARI
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması ele alındı.
TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME DE KONUŞULDU
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırında güvenliğin sağlanması ile Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleşen son temaslar hakkında Putin'e bilgi verdi.
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