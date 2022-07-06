Putin ile Paşinyan’dan ’Karabağ ve Türkiye’ görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM 'KARABAĞ' ANLAŞMALARI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması ele alındı.