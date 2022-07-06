06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin ile Paşinyan'dan 'Karabağ ve Türkiye' görüşmesi

Putin ile Paşinyan'dan 'Karabağ ve Türkiye' görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Putin ile Paşinyan’dan ’Karabağ ve Türkiye’ görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile normalleşme süreci ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaların uygulaması ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM 'KARABAĞ' ANLAŞMALARI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması ele alındı.

TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME DE KONUŞULDU

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırında güvenliğin sağlanması ile Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleşen son temaslar hakkında Putin'e bilgi verdi.

Ermenistan karıştı! Protestoculara sert müdahale ERMENİSTAN KARIŞTI! PROTESTOCULARA SERT MÜDAHALE
Azerbaycan ve Ermenistan barış diyecek mi? AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN "BARIŞ" DİYECEK Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA