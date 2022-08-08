Güney Kore'den Türkiye'ye gelen heyet Kore gazilerinin önünde yere kapandı! Hissettiğimiz tek şey minnet duygusu! O anlar sosyal medyada gündem oldu
İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok ve beraberindeki heyet,Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır’ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gaziler karşısında eğilerek yere kapanan heyetin o anları kameralara yansıdı. Seok yaptığı açıklamada "Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu" ifadelerini kullandı.
Uluslararası bir program için İstanbul Büyükçekmece'ye Güney Kore'den gelen heyet, ilçedeki Kore gazilerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır'ı ziyaret eden heyet, gazilerin önünde yere eğildi.
"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ"
Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok yaptığı açıklamada "Bu sene de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ayrıca bugün burada gazilerimizi ziyaret etmek bizler için çok anlamlıydı. Burada olmaktan mutluyuz."
"TEK ŞEY MİNNET DUYGUSU"
Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptıkları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı fedakarlığa borçluyum" ifadelerine yer verdi.
"SANKİ KORE'YE GİTMİŞ GİBİYİM"
Kore gazisi Ekrem Çakır ise "Geldikleri içim çok memnun oldum, sanki Kore'ye gitmiş gibi oldum çok hoşuma gitti" dedi.
"2 SENE ORADA SAVAŞTIM"
Kore gazilerinden Abdülhadi Yeşilkaya da, "Ben Kore'ye gittim, 2 sene orada savaştım ve madalya alarak geri geldim buraya" diye belirtti.
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