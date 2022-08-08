Güney Kore’den Türkiye’ye gelen heyet Kore gazilerinin önünde yere kapandı! Hissettiğimiz tek şey minnet duygusu! O anlar sosyal medyada gündem oldu

"TEK ŞEY MİNNET DUYGUSU"

Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptıkları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı fedakarlığa borçluyum" ifadelerine yer verdi.