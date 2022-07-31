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Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Rus bombardımanında öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Rus bombardımanında öldü

SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ | Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon'un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya, Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda öldü. Ukrayna devleti tarafından yapılan dikkat çeken açıklamada Ruslar tarafından fırlatılan füzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursky'nin yatak odasını hedef aldığının altı çizildi.

Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon'un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya hayatını kaybetti.

Vadatursky'nin gece saatlerinde Rus ordusunun Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

"KATKISI PAHA BİÇİLEMEZDİ"

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vadatursky ve eşinin ölümünü doğrulayarak, Vadatursky'nın tarım ve gemi inşa endüstrisinin gelişimine olan katkısının paha biçilemez olduğunu ifade etti.

"İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ VE PLANLANMIŞ BİR CİNAYET"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mikhail Podolyak ise Vadatursky'nın ölümünü "önceden tasarlanan bir cinayet" olarak nitelendirerek, "Vadatursky'nin ölümü bence bir kaza değil, iyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayettir" dedi.

UKRAYNA: YATAK ODASINDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Podolyak ayrıca, Ruslar tarafından fırlatılan füzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursky'nin yatak odasını vurduğuna dikkat çekti.

DONETSK'İ TERK EDİN ÇAĞRISI

24 Şubat'ta başlayan işgalin beşinci ayında çatışmalar doğu bölgelerde yoğunlaşıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Cumartesi gecesi yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesindeki tüm sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

Zelenskiy, "Donetsk bölgesinden daha fazla insanın ayrılması Rusya ordusunun daha az insanı öldürebileceği anlamına geliyor" dedi.

Bu bölgede halen 200 - 220 bin sivil yaşadığı düşünülüyor.

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