Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Rus bombardımanında öldü

"KATKISI PAHA BİÇİLEMEZDİ"

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vadatursky ve eşinin ölümünü doğrulayarak, Vadatursky'nın tarım ve gemi inşa endüstrisinin gelişimine olan katkısının paha biçilemez olduğunu ifade etti.