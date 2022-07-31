Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Rus bombardımanında öldü
SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ | Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon'un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya, Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda öldü. Ukrayna devleti tarafından yapılan dikkat çeken açıklamada Ruslar tarafından fırlatılan füzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursky'nin yatak odasını hedef aldığının altı çizildi.
Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon'un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya hayatını kaybetti.
Vadatursky'nin gece saatlerinde Rus ordusunun Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.
"KATKISI PAHA BİÇİLEMEZDİ"
Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vadatursky ve eşinin ölümünü doğrulayarak, Vadatursky'nın tarım ve gemi inşa endüstrisinin gelişimine olan katkısının paha biçilemez olduğunu ifade etti.
"İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ VE PLANLANMIŞ BİR CİNAYET"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mikhail Podolyak ise Vadatursky'nın ölümünü "önceden tasarlanan bir cinayet" olarak nitelendirerek, "Vadatursky'nin ölümü bence bir kaza değil, iyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayettir" dedi.
UKRAYNA: YATAK ODASINDA ÖLDÜRÜLDÜLER
Podolyak ayrıca, Ruslar tarafından fırlatılan füzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursky'nin yatak odasını vurduğuna dikkat çekti.
DONETSK'İ TERK EDİN ÇAĞRISI
24 Şubat'ta başlayan işgalin beşinci ayında çatışmalar doğu bölgelerde yoğunlaşıyor.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Cumartesi gecesi yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesindeki tüm sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.
Zelenskiy, "Donetsk bölgesinden daha fazla insanın ayrılması Rusya ordusunun daha az insanı öldürebileceği anlamına geliyor" dedi.
Bu bölgede halen 200 - 220 bin sivil yaşadığı düşünülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...
- Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı son dakika: KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...
- TMO fındık alım fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları son durum nedir?
- Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE | 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?
- KPSS'de giyim kuralı var mı? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınavında oje sürmek, küpe, kolye, takı takmak yasak mı?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gerekli belgeler ve yasak olanlar neler?
- Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?