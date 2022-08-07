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İsveç'ten Ukrayna ordusuna eğitim! İngiltere’ye eğitmen gönderecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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İsveç’ten Ukrayna ordusuna eğitim! İngiltere’ye eğitmen gönderecek

Rusya savaşında Ukrayna'ya destek veren İsveç, askeri atılımda da bulundu. İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim vermek üzere İngiltere’ye eğitmenler yollayacağını bildirdi.

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