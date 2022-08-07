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ABD’ Başkanı Joe Biden’ın testi negatif! Karantinadan çıkıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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ABD’ Başkanı Joe Biden’ın testi negatif! Karantinadan çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden negatif çıktı. Beyaz Saray doktoru Biden'ın karantinasının sona ereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi negatife döndü.

KARANTİNADAN ÇIKACAK

İki gün üst üste testi negatif çıkan Biden'ın karantinadan çıkacağı duyuruldu.

HALKA AÇIK ETKİNLİKLERE BAŞLAYACAK

Beyaz Saray doktoru Amerikan Başkanı'nın halka açık etkinliklere ve seyahatlere başlayacağı belirtti.

Biden geçen ay coronavirüse yakalanmış, testi, negatif çıktıktan günler sonra yeniden pozitife dönmüştü.

Doktorlar, Biden'ın testinin yeniden pozitife dönmesini nüks olarak tanılmadı.

Bu durumun "Paxlovid" adlı antiviral ilacı kullanan hastalarda nadir de olsa görülebildiği söylendi.

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