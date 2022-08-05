Alman basını Türkiye'nin gücünü manşete taşıdı! Üreten Türkiye'yi hesaba katmıyorduk
Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişim İHA/SİHA'larla zirve yaptı. Özellikle Batı ülkeleri Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla Türk SİHA'larının gücü karşısında çaresiz kaldıklarını gördü. Son olarak Alman basınından Welt'in "Üreten Türkiye'yi hesaba katmıyorduk" ifadeleri gerçekleri gün yüzüne çıkarttı.
Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.
"KİMSE TÜRKİYE'Yİ ÜST DÜZEY ASKERİ TEKNOLOJİ ÜRETİCİSİ OLARAK HESABA KATMIYORDU"
Welt'te çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisi yarattı. Zirâ kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" ifadelerine yer verildi.
BAYRAKTAR TB2'NİN TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27.000 Feet Maksimum İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haberleşme MenziliLOS
Kalkış ve İnişPist (Otomatik)
Seyir - Maksimum Hız70 knot - 120 knot
Maksimum Kalkış Ağırlığı650 kg
Operasyonel - Maksimum İrtifa18.000 feet - 27.000 feet
Havada Kalış27 Saat
Faydalı Yük Kapasitesi150 kg
Kanat Açıklığı12 mt.
Faydalı Yük - ISRDeğiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
Yükseklik2.2 mt.
Faydalı Yük - Mühimmatlar4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Uzunluk6.5 mt.
Yakıt Kapasitesi / Tipi300 Litre / Benzin
İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı
Enjeksiyonlu Motor
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