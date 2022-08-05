05 Ağustos 2022, Cuma
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Alman medyasından itiraf gibi Türkiye yorumu: Üreten Türkiye’yi hesaba katmadık
Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin gurur kaynağı ürünler Alman medyasından bir övgü daha aldı. Türkiye'nin İHA ve SİHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline geldiğine vurgu yapıldı.