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Rusya, 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Rusya, 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımların, Bulgaristan ve halkının ulusal çıkarlarıyla hiçbir ortak yanı olmadığına inanıyoruz.” denildi.

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