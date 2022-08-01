İlk tahıl gemisi hareket etti! İHA ve uyduyla takip ediliyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından baş gösteren tahıl krizi Türkiye'nin oynadığı kilit rolle çözüme kavuşturuldu. Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket etti. Ukrayna'da geminin saat 09,15'te hareket ettiğini açıkladı.
Türkiye'nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizinde gözler Ukrayna limanındaydı. İlk gemi bugün limandan ayrıldı. Ukrayna geminin saat 09,15'te hareket ettiğini açıkladı.
NE ZAMAN İSTANBUL'DA OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, "Razoni isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." açıklamasını yaptı.
26 TON MISIR TAŞIYOR
İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre Ukrayna'dan ayrılan gemi 26 ton mısır taşıyor.
MSB DUYURMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN ÇABALARI AMACINA ULAŞIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla İstanbul'da imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasında yeni bir aşamaya geçiliyor.
Ukrayna'da tahıl yüklenen gemilerden ilki bugün yola çıktı.
DİĞER GEMİLERE İZİN YOK
İlk geminin mısır yüklü olduğu belirtiliyor. Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.16 geminin konvoy halinde limanlardan ayrılması bekleniyor. Türkiye'nin girişimleri sonucu İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalanmıştı.
İHA'LARLA VE UYDUYLA İZLENECEK
Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. Ukrayna limanlarından gelecek ilk geminin 3 Ağustos'ta Türk karasularında olması bekleniyor.
ŞEFFAF BİLGİ VERMELERİ GEREKECEK
25 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı. Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak.
Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.
BM: TÜM ŞARTLAR HAZIR
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün bir kez daha tahıl sevkiyatı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Önceki gün Odessa limanında Türk bandıralı gemiyi ziyaret eden Zelenski, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Birlemiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada ise gemilerin hareketi için şartların hazır olduğu kaydedildi.
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