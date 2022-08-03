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Türkiye'nin gözdesi 3 Akıncı İHA Hava Kuvvetleri'ne katıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Türkiye’nin gözdesi 3 Akıncı İHA Hava Kuvvetleri’ne katıldı!

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Akıncı İHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Akıncı insansız hava aracının (İHA), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." mesajına da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA'mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

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