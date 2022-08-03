Türkiye’nin gözdesi 3 Akıncı İHA Hava Kuvvetleri’ne katıldı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA'mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun."