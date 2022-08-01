Tarihe geçen ameliyat: Yapışık ikizleri sanal gerçeklik ayırdı

"UZAY ÇAĞI ÜRÜNÜ AMELİYAT"

Gemini Untwined kurucusu doktor Owase Jeelani, çocukları riske atmadan ameliyat gerçekleştirmenin harika olduğunu vurgulayarak, "Bunun cerrahlar için ne kadar güven verici olduğunu hayal edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Ameliyat ekibinin başındaki cerrah Noor ul Owase, ameliyatı "uzay çağı ürünü" şeklinde nitelendirdi.

İkizlerin hastanede iyileşme sürecinde olduğu ve altı ay rehabilitasyon ile destekleneceği bilgisi paylaşıldı.