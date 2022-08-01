Sırbistan-Kosova gerilimi tırmanıyor! Polislere ateş açıldı vatandaşlar saldırıya uğradı! Kosova Başbakanı Albin Kurti duyurdu

ULUSLARARASI KURUMLARA ÇAĞRI

Kurti, "Uluslararası faktörleri, AB ve NATO'yu, Belgrad tarafından açıkça kışkırtılan, hazırlanan ve finanse edilen Kosova'nın kuzeyindeki suç çetelerinin şiddet ve saldırganlığını kınamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Sveçla ise son bilgilere göre, bazı barikatların kaldırıldığını ve diğerlerinin de kaldırılma sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Sveçla, ayrıca, 11 vatandaşın maruz kaldıkları fiziksel saldırının ardından tıbbi yardıma başvurduğunu, bazı vatandaşların araçları ile polis araçlarının da hasara uğradığını vurguladı.

Bu arada, Zveçan Belediyesinin Rudare bölgesinde bulunan, burada yolu kapatan kamyonların kaldırıldığını aktardı.

Kosova hükümeti, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almış, ancak bunun uygulanabilmesi için yollardaki engellerin 1 Ağustos itibarıyla kaldırılması gerektiğini duyurmuştu.