Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti
Brezilya eski güzellik kraliçesi Gleycy Correia geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası ağır kanama ve kalp krizi nedeniyle komaya girdi. 2018 yılında Brezilya Güzellik tacını giyinen 27 yaşındaki Correia iki ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Brezilya Güzellik Kraliçesi Gleycy Correia'nın bademcik ameliyatı sonu oldu. 27 yaşındaki Correia ameliyattan beş gün sonra kalp krizi geçirdi.
Tescilli güzel iki ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınları, Correia'nın bademcik ameliyatı olduktan sonra evde 5 gün kaldığı ardından da kanaması oluğunu dile getirdi.
Kanamaya bağlı olarak kalp krizi geçiren Correia'nın o günden sonra iki ay komada kaldığı sonra da vefat ettiği öğrenildi.
Aile dostu Jak Abreu ailenin 'ameliyattaki yanlış müdahale' nedeniyle kızlarının hayatını kaybettiğini düşündüğünü dile getirdi.
Aileye yakın başka bir kaynak Lidiane Alves Oliviera da, "Bademciklerini almak için ameliyat oldu ve evde beş gün kaldıktan sonra kanama geçirdi.
4 Nisan'da kalp krizi geçirdi ve o zamandan beri nörolojik aktivitesi olmadan komadaydı. Ardından vefat etti" şeklinde konuştu.
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