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Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Brezilya eski güzellik kraliçesi Gleycy Correia geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası ağır kanama ve kalp krizi nedeniyle komaya girdi. 2018 yılında Brezilya Güzellik tacını giyinen 27 yaşındaki Correia iki ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Brezilya Güzellik Kraliçesi Gleycy Correia'nın bademcik ameliyatı sonu oldu. 27 yaşındaki Correia ameliyattan beş gün sonra kalp krizi geçirdi.

Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Tescilli güzel iki ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Yakınları, Correia'nın bademcik ameliyatı olduktan sonra evde 5 gün kaldığı ardından da kanaması oluğunu dile getirdi.

Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Kanamaya bağlı olarak kalp krizi geçiren Correia'nın o günden sonra iki ay komada kaldığı sonra da vefat ettiği öğrenildi.

Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Aile dostu Jak Abreu ailenin 'ameliyattaki yanlış müdahale' nedeniyle kızlarının hayatını kaybettiğini düşündüğünü dile getirdi.

Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Aileye yakın başka bir kaynak Lidiane Alves Oliviera da, "Bademciklerini almak için ameliyat oldu ve evde beş gün kaldıktan sonra kanama geçirdi.

Bademcik ameliyatı sonu oldu! Güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

4 Nisan'da kalp krizi geçirdi ve o zamandan beri nörolojik aktivitesi olmadan komadaydı. Ardından vefat etti" şeklinde konuştu.

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