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Bir yılan bunu neden yer? Pitonu ameliyat eden veterinerlerden sevinç çığlıkları

Ameliyat masasındaki dev pitonun videosu sosyal medyayı salladı. Sydney'de plaj havlusu yutan bir piton yılanı veteriner hekimler tarafından operasyona alındı. Hayvanın hayatını kurtaran ekip başarılı operasyon sonrası sevinçten birbirine sarıldı. Öte yandan uyutulan hayvanın midesinden çıkarılan kocaman havlu görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 06:42
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Bir yılan bunu neden yer? Pitonu ameliyat eden veterinerlerden sevinç çığlıkları

Havlu yutan iki metre uzunluğundaki pitona, veteriner ekipleri müdahale etti.

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Bir yılan bunu neden yer? Pitonu ameliyat eden veterinerlerden sevinç çığlıkları

Veteriner ekiplerinin piton yılanına narkoz verip işlemlere başlamasıyla aralarında görev dağılımı yaptı.

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Bir yılan bunu neden yer? Pitonu ameliyat eden veterinerlerden sevinç çığlıkları

Ekipte bir kişi piton yılanının ağzını tutarken diğer bir kişi ise uzun bir çubukla havluyu çıkardı.

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Bir yılan bunu neden yer? Pitonu ameliyat eden veterinerlerden sevinç çığlıkları

Öte yandan piton yılanının ağzından çıkan havlunun genişliği veteriner ekiplerini bir hayli şaşırttı.

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Bir yılan bunu neden yer? Pitonu ameliyat eden veterinerlerden sevinç çığlıkları

Yılanın hayatını kurtaran ve havluyu başarılı bir operasyonla çıkaran ekipler sevinerek birbirine sarıldı.