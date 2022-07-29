29 Temmuz 2022, Cuma
Bir yılan bunu neden yer? Pitonu ameliyat eden veterinerlerden sevinç çığlıkları
Ameliyat masasındaki dev pitonun videosu sosyal medyayı salladı. Sydney'de plaj havlusu yutan bir piton yılanı veteriner hekimler tarafından operasyona alındı. Hayvanın hayatını kurtaran ekip başarılı operasyon sonrası sevinçten birbirine sarıldı. Öte yandan uyutulan hayvanın midesinden çıkarılan kocaman havlu görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 29.07.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 06:42
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