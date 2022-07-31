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Son dakika: Türkiye'den Ukrayna ile kritik tahıl sevkiyatı görüşmesi! İşte son durum

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Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Son dakika: Türkiye’den Ukrayna ile kritik tahıl sevkiyatı görüşmesi! İşte son durum

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı ve hazırlıklarındaki son durum için Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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