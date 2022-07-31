Son dakika: Terör örgütü YPG-PKK Rakka’da 16 medya çalışanını alıkoydu

YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı ilçe merkezinde Şubat 2022'de, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) yakınlığıyla bilinen ve Erbil merkezli "ARK News" sitesi muhabiri Sabri Fahri ile "Yekiti Media" çalışanı Baver Molla Ahmet'i evlerine baskın yaparak kaçırmıştı.

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