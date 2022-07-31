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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı! PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Son dakika: Diyarbakır'da Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı! PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Son dakika: Diyarbakır’da Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı! PKK’nın finans kaynağına ağır darbe

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da 1021 personelin katılımıyla Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonunun başladığı belirtildi.

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