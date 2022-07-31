31 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da şiddetli deprem! 5,6 büyüklüğünde depremle sallandılar

Pakistan'da şiddetli deprem! 5,6 büyüklüğünde depremle sallandılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
ABONE OL
Pakistan’da şiddetli deprem! 5,6 büyüklüğünde depremle sallandılar

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pasni şehri açıklarından 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede artçı depremler yaşanırken, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA