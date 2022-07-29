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Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Ukrayna hapishaneyi vurdu: 40 ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama! Ukrayna hapishaneyi vurdu: 40 ölü var

Son dakika haberine göre Ukrayna, Donetsk'te bir cezaevini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; cezaevine yönelik saldırıda 40 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

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