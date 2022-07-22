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Rusya'dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! ABD yapımı HIMARS roket sistemi vuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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Rusya’dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! ABD yapımı HIMARS roket sistemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 15 gün içinde ABD'nin Ukrayna'ya göndermiş olduğu yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS'ın 4'ünü vurduklarını bildirdi.

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