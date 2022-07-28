Rusya savaşın bilançosunu resmen duyurdu! Ukrayna’ya ait tam 359 hava savunma sistemi...

TOPLAM 359 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ETKİSİZ

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, son 24 saatte 9 yönetim merkezi, 6 mühimmat deposu, "S-300" hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 145 helikopter, 1625 insansız hava aracı, 359 hava savunma füze sistemi, 4 bin 172 tank ve zırhlı araç, 764 çok namlulu roketatar, 3 bin 207 obüs ve havan topu, 4 bin 515 özel askeri araç imha edildi." dedi.