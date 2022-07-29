ABD eski Başkanı Trump’tan 11 Eylül açıklaması! Kimse soruşturmanın sonuna kadar gitmedi

"MAALESEF HİÇ KİMSE 11 EYLÜL'ÜN SONUNA KADAR GİTMEDİ"

11 Eylül saldırılarının sorumlularını "manyak" olarak nitelendiren ve saldırıların tüm dünya için "korkunç bir olay" olduğunu belirten Trump, "Ancak bugün burada birçok müthiş insanın olduğunu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz ve kutlayacak çok şeyimiz var. Bir dolu para derneğe gidecek." yorumunu yaptı.