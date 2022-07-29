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ABD eski Başkanı Trump'tan 11 Eylül açıklaması! Kimse soruşturmanın sonuna kadar gitmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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ABD eski Başkanı Trump’tan 11 Eylül açıklaması! Kimse soruşturmanın sonuna kadar gitmedi

ABD eski Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki golf kulübünde Suudi Arabistan destekli turnuvada, etkinliği protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine yönelik soruyu, "Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi." diyerek yanıtladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın sponsorluğunda kendi golf kulübünde düzenlenen turnuvayı protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine bu mesajı vermesi eleştirilere yol açtı.

Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesindeki golf kulübünde düzenlenen LIV Golf Turnuvası'na Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu protesto etmek isteyen 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF HİÇ KİMSE 11 EYLÜL'ÜN SONUNA KADAR GİTMEDİ"

11 Eylül saldırılarının sorumlularını "manyak" olarak nitelendiren ve saldırıların tüm dünya için "korkunç bir olay" olduğunu belirten Trump, "Ancak bugün burada birçok müthiş insanın olduğunu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz ve kutlayacak çok şeyimiz var. Bir dolu para derneğe gidecek." yorumunu yaptı.

Trump, 11 Eylül saldırılarının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğuna ilişkin istihbaratlara dair ise "Sponsorları uzun süredir çok iyi tanıyorum. Uzun süredir dostlarım. Bu insanlar, Amerikan şirketlerine yatırım yaptı, birçok Amerikan şirketinde büyük yüzdeleri var ve golf için yaptıkları harika. Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın turnuvayı protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine bu mesajı vermesi eleştirilere yol açtı.

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