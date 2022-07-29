Her iki testten birisi pozitif! Koronavirüs sonbaharda etkisini artıracak! Dünya’da yeniden alarm verildi

HER İKİ TESTTEN BİRİ POZİTİF

Vaka sayılarında en büyük artışın yaşandığı Sırbistan'da, her iki testten birinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.