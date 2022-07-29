Her iki testten birisi pozitif! Koronavirüs sonbaharda etkisini artıracak! Dünya'da yeniden alarm verildi
Dünya genelinde koronavirüs vakaları tekrar artışa geçerken özellikle Balkan ülkelerinde alarm verildi. Sırbistan'da yaptırılan her iki testten birinin pozitif çıktığını belirtilirken, sonbaharda vakaların daha da artacağı belirtiliyor. İşte detaylar...
HER İKİ TESTTEN BİRİ POZİTİF
Vaka sayılarında en büyük artışın yaşandığı Sırbistan'da, her iki testten birinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Slovenya'da ise vaka sayılarının hafta boyunca arttığı, son 24 saatte 1973 pozitif vaka görüldüğü açıklandı. Omicron varyantıyla mücadele eden, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da 1467 kişide virüs tespit edildi.
SONBAHARIN ETKİSİYLE VAKALAR ARTACAK
Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, salgın uzmanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantının ardından yaptığı açıklamada, sonbaharda etkisinin artırması beklenen salgınla mücadeleye hazırlandıklarını ifade etti.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GERİ GETİRİLDİ
Turizm sezonunun etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenen Karadağ'da, günlük vaka sayısı 1000'i aşarken, Kamu Sağlığı Enstitüsünce yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiği bildirildi.
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