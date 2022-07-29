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Her iki testten birisi pozitif! Koronavirüs sonbaharda etkisini artıracak! Dünya'da yeniden alarm verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Her iki testten birisi pozitif! Koronavirüs sonbaharda etkisini artıracak! Dünya’da yeniden alarm verildi

Dünya genelinde koronavirüs vakaları tekrar artışa geçerken özellikle Balkan ülkelerinde alarm verildi. Sırbistan'da yaptırılan her iki testten birinin pozitif çıktığını belirtilirken, sonbaharda vakaların daha da artacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artışlar görülmeye başlandı.

HER İKİ TESTTEN BİRİ POZİTİF

Vaka sayılarında en büyük artışın yaşandığı Sırbistan'da, her iki testten birinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Slovenya'da ise vaka sayılarının hafta boyunca arttığı, son 24 saatte 1973 pozitif vaka görüldüğü açıklandı. Omicron varyantıyla mücadele eden, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da 1467 kişide virüs tespit edildi.

SONBAHARIN ETKİSİYLE VAKALAR ARTACAK

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, salgın uzmanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantının ardından yaptığı açıklamada, sonbaharda etkisinin artırması beklenen salgınla mücadeleye hazırlandıklarını ifade etti.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GERİ GETİRİLDİ

Turizm sezonunun etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenen Karadağ'da, günlük vaka sayısı 1000'i aşarken, Kamu Sağlığı Enstitüsünce yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiği bildirildi.

BOSNA'DA DA DURUM AYNI

Bosna Hersek'te ise ortalama 500'ün üzerinde seyreden günlük Kovid-19 vaka sayısı nedeniyle sağlık kurumlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

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