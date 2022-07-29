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İran’daki sel felaketinin bilançosu: 44 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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İran’daki sel felaketinin bilançosu: 44 ölü

İran’da 22 Temmuz tarihinden bu yana yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinde 44 kişi hayatını kaybetti ve 988 kişi yaralandı. Öte yandan 2 bin 339 kişi ise selden etkilendi.

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