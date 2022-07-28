Baykar’dan Bayraktar TB2 almak için bağış toplayan Polonyalılara jest

UKRAYNA İÇİN BAYRAKTAR TB2 BAĞIŞ KAMPANYALARI

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatılmıştı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı.

Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.

KANADA'DAN KAMPANYA

Kanada'da da aynı amaçla açılan kampanya ise devam ediyor.