Selçuk Bayraktar TB2'lerin başarı hikayesini İngiliz basınına anlattı: Kimse Türkiye'nin bunu başaracağına inanmamıştı
Dünyanın gıpta ile takip ettiği ve modern savaş kurallarını yeniden yazan Bayraktar TB2 SiHA'ları İngiliz basınına manşet oldu. Bayraktar TB2, The Telegraph tarafından üretildiği yerde incelendi ve bir makaleye konu oldu.
The Telegraph'da yayınlanan makalenin başlığında 'Kebap? Evet. Uçak? Hayır' yazıyor. Bu cümle yıllardır dünyada yanlış şekilde tanıtılan ülkemizin teknolojik anlamda geldiği noktayı anlatmak için yapılmış bir ironi elbette.
Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva "İstanbul'un bir banliyösünde sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar." diyerek başlıyor yazısına. Sonra da Türkjiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkılar anlatılıyor ve Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar'la da söyleşi yapıyor.
Baykar'da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.
2007 YILINDA TEKNOLOJİDEN SORUMLU BAŞKAN OLDU
Üniversiteden mühendislik derecesiyle mezun olan ve MIT'de insansız hava araçları (İHA) alanında yüksek lisans yapan Selçuk Bayraktar 2007 yılında Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı oldu.
Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." diyerek başlıyor anlatmaya.
Şirketinin artan popülaritesinin farkında olan Bayraktar, Telegraph'a, bir insansız hava aracı için daha fazla kaynak sağlama girişiminin bir parçası olarak kuzeybatı Ukrayna'da kiraz satan bir çocuğun videosunu gösteriyor.
"AMACIMIZ KÂR DEĞİL"
Selçuk Bayraktar, drone yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini söylüyor. Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.
"Rusya son derece gelişmiş sistemlere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine sahip…. TB2'lerin bu savunma sistemlerini ortadan kaldırması paradigma değiştiricidir." diyen Bayraktar, TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiğini anlatıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih belli oldu: 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 98. ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Kurban Bayramı tekbir ne zaman biter? Teşrik tekbirleri son gün ne zaman? Tekbir kaç defa getirilir? Diyanet açıkladı
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?
- İl içi tayinler ne zaman? 2022 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi
- Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...
- Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 Süper Kupa Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Killa Hakan'dan haber var! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- YKS bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınav sonuçları...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...