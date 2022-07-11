Selçuk Bayraktar TB2’lerin başarı hikayesini İngiliz basınına anlattı: Kimse Türkiye’nin bunu başaracağına inanmamıştı

"AMACIMIZ KÂR DEĞİL"

Selçuk Bayraktar, drone yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini söylüyor. Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.

"Rusya son derece gelişmiş sistemlere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine sahip…. TB2'lerin bu savunma sistemlerini ortadan kaldırması paradigma değiştiricidir." diyen Bayraktar, TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiğini anlatıyor.