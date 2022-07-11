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Selçuk Bayraktar TB2'lerin başarı hikayesini İngiliz basınına anlattı: Kimse Türkiye'nin bunu başaracağına inanmamıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Selçuk Bayraktar TB2’lerin başarı hikayesini İngiliz basınına anlattı: Kimse Türkiye’nin bunu başaracağına inanmamıştı

Dünyanın gıpta ile takip ettiği ve modern savaş kurallarını yeniden yazan Bayraktar TB2 SiHA'ları İngiliz basınına manşet oldu. Bayraktar TB2, The Telegraph tarafından üretildiği yerde incelendi ve bir makaleye konu oldu.

The Telegraph'da yayınlanan makalenin başlığında 'Kebap? Evet. Uçak? Hayır' yazıyor. Bu cümle yıllardır dünyada yanlış şekilde tanıtılan ülkemizin teknolojik anlamda geldiği noktayı anlatmak için yapılmış bir ironi elbette.

Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva "İstanbul'un bir banliyösünde sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar." diyerek başlıyor yazısına. Sonra da Türkjiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkılar anlatılıyor ve Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar'la da söyleşi yapıyor.

Baykar'da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.

2007 YILINDA TEKNOLOJİDEN SORUMLU BAŞKAN OLDU
Üniversiteden mühendislik derecesiyle mezun olan ve MIT'de insansız hava araçları (İHA) alanında yüksek lisans yapan Selçuk Bayraktar 2007 yılında Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı oldu.

Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." diyerek başlıyor anlatmaya.

Şirketinin artan popülaritesinin farkında olan Bayraktar, Telegraph'a, bir insansız hava aracı için daha fazla kaynak sağlama girişiminin bir parçası olarak kuzeybatı Ukrayna'da kiraz satan bir çocuğun videosunu gösteriyor.

"AMACIMIZ KÂR DEĞİL"
Selçuk Bayraktar, drone yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini söylüyor. Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.

"Rusya son derece gelişmiş sistemlere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine sahip…. TB2'lerin bu savunma sistemlerini ortadan kaldırması paradigma değiştiricidir." diyen Bayraktar, TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiğini anlatıyor.

7 Bayraktar AKINCI bir arada 7 BAYRAKTAR AKINCI BİR ARADA

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