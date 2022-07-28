Çin'den ABD'ye gözdağı: Tayvan konusunda ateşle oynuyorlar
ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü. Şi Cinping görüşme sonrası yaptığı açıklamada "ABD Tayvan konusunda ateşle oynuyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü.
2 SAAT 17 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başlayan Biden ve Şi'nin telefon görüşmesi, 10.50'de (17.50) sona erdi.
Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
NE OLMUŞTU?
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret, iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki "saldırgan tavrının", ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.
Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyordu.
Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD ATEŞLE OYNUYOR
Şi Cinping yaptığı açıklamada "ABD Tayvan konusunda ateşle oynuyor" ifadelerini kullandı.
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