Yunanistan'dan AB'nin 'gazı kısın' kararına ret: Muaf tutulmayı talep ediyoruz
Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı gaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı almıştı. Yunanistan'ın söz konusu karardan muaf tutulmayı talep edeceği bildirildi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, AB ülkelerinden talep edilen yüzde 15'lik doğal gaz tasarrufunun, son beş yılın tüketim miktarlarının ortalaması üzerinden hesaplandığını söyledi.
"MUAF TUTULMAYI TALEP EDECEĞİZ"
Bu önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu ifade eden İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında (doğal gaz tüketiminde) yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.
AB'NİN 'GAZI KISIN' KARARI
İkonumu, Yunanistan'ın talebinin, yüzde 15'lik tasarruf hesaplanırken, son beş yılın ortalamasının değil, geçen yılın baz alınması olduğunu belirtti.
AB, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etmişti.
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