Yunanistan’dan AB’nin ’gazı kısın’ kararına ret: Muaf tutulmayı talep ediyoruz

"MUAF TUTULMAYI TALEP EDECEĞİZ"

Bu önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu ifade eden İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında (doğal gaz tüketiminde) yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.