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Son dakika: Üsküdar'da 9 katlı apartmanda doğalgaz patlaması!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: Üsküdar’da 9 katlı apartmanda doğalgaz patlaması!

Son dakika haberine göre Üsküdar’da bir binada patlama meydana geldi. 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.

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