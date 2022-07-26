26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kolombiya-Ekvador sınırında korkutan deprem!

Kolombiya-Ekvador sınırında korkutan deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
ABONE OL
Kolombiya-Ekvador sınırında korkutan deprem!

Son dakika haberi... Kolombiya'nın Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi yaralandı, 30 ev zarar gördü. Kolombiya tarafında ise sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA