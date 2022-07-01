Maymun çiçeği pandemiye yol açabilir mi? Maymun çiçeği nedeniyle maske takılacak mı? Uzmanlar o soruları cevapladı

"PANDEMİ YAPMAYACAK VİRÜS"

Doç. Dr. Savaşçı, maymun çiçeği hastalığının direkt solunum yolu ile bulaşmadığını hatırlatarak, "Koronavirüsten de bu dönemde korunmak anlamında yoğun ortamlara girince maske takmamız önemli olur; ama maymun çiçeği hastalığı direkt solunum yolu ile bulaşmıyor. Dolayısıyla maske takmayı gerektirmez. Sadece tıbbı işlemlerde sağlık çalışanlarının maske takması anlamlı olur. Onun dışında halkımızın maymun çiçeği hastalığı için maske takmasına gerek yok. Sadece yakın temas, cilt teması, tükürük ve yüzeylere o kişi temas ettiyse oralara temas etmemek gerekir. Ülkemizde nadir vaka var. Vaka sayısı yaz dönemi, tatil döneminde biraz artabilir. Belirti gösterenler sağlık kuruluşuna hemen başvursunlar. 1975'ten önce çiçek aşısı olanlar yüzde 85 korunuyor. O yaş grubunda bu vakaların görülme olasılığı çok düşük olacaktır. Bu hastalığın antiviral ilacı da var. Pandemi yapacak, halkımızı korkutacak, endişe yaratacak bir durum yok. Pandemi boyutuna ulaşmayacak, ölüm oranı da yüksek olmayacak, endişeye mahal vermeyecek bir virüs" dedi.