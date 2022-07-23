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Giderayak başbakanlığın keyfini çıkarıyor: Boris Johnson el bombası fırlatıp Putin'e gözdağı verdi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Giderayak başbakanlığın keyfini çıkarıyor: Boris Johnson el bombası fırlatıp Putin’e gözdağı verdi

Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan ve görevini kısa bir süre sonra devredecek olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı kamp alanını ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Johnson, teçhizat ile poz verdikten sonra bir de el bombası fırlattı. İngiltere Başbakanı, "ABD’liler, Almanlar ve diğer müttefiklerle sağladığımız 6 bin 900 tanksavar silah, yaklaşık 120 zırhlı araç, çok namlulu roket atar sistemleri ve çok daha fazlası ile umarız bu savaşın gidişatı için gerçekten bir fark ortaya koyabilir ve Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırısını püskürtebiliriz" dedi.

İngiltere'de 7 Temmuz'da istifasını açıklayan Başbakan Boris Johnson, Yorkshire'da bulunan askeri eğitim kampını ziyaret etti.

EL BOMBASI FIRLATTI

Kampta eğitim alan Ukraynalı askerlerle bir araya gelen Başbakan Johnson, çok sayıda askeri teçhizat ile poz verdikten sonra el bombası fırlattı.

"PUTİN'İN SALDIRISINI PÜSKÜRTEBİLİRİZ"

Askerlerle birlikte eğitimlere katıldığı anlara dair sosyal medya hesabından görüntü paylaşan Başbakan Johnson, "Önümüzdeki 4 ay içerisinde yaklaşık 10 bin kişiyi eğitmek istiyoruz. Ukraynalıları silahlarla desteklemek için yaptığımız yatırımı böylece daha da ilerletiyoruz. ABD'liler, Almanlar ve diğer müttefiklerle sağladığımız 6 bin 900 tanksavar silah, yaklaşık 120 zırhlı araç, çok namlulu roket atar sistemleri ve çok daha fazlası ile umarız bu savaşın gidişatı için gerçekten bir fark ortaya koyabilir ve Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını püskürtebiliriz" ifadelerini kullandı.


JOHNSON'DAN UKRAYNA HALKINA MESAJ

Ukrayna'nın bu savaştan Putin'i yenik düşürerek galip çıkacağına dair inancını belirten Başbakan Johnson, "Sonunda Ukrayna halkının ve Ukrayna kuvvetlerinin başaracağını biliyorum. İngiltere'nin bugüne kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bunlar, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu" açıklamasında bulundu.

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