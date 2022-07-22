Türk ordusunun askeri gücüne övgü! Wall Street Journal'den flaş haber: Türkiye küresel bir güç
ABD'nin ünlü The Wall Street Journal gazetesi Dağlık Karabağ Savaşı, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA'larını değerlendirdi. Haberde Türkiye'nin küresel bir oyuncu haline geldiği belirtilirken, "Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı" ifadelerine de yer verildi.
Dünyaca ünlü Amerikan Wall Street Journal'ın (WSJ) muhabirleri Jared Malsin ve Elvan Kıvılcım'ın (Türkiye Muhabiri) imzasını taşıyan "Dronlar, İnsansız Tekneler ve Katil Robotlar" başlıklı haberde, Türkiye'nin insansız sistemlerdeki başarılarına yer verildi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, "Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı" başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı.
Haberde Türkiye'nin son iki yıldır küresel bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.
WSJ muhabirleri Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'le de röportaj yaptı; Baykar Savunmayı ve Ankara'daki insansız kara araçları ve robotik firması Elektroland Defence'in fabrikasını ziyaret etti.
GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Türkiye'nin ürettiği düşük maliyetli insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında güç dengesinin değişmesine katkı sağladığı ifade edilen haberde, Erdoğan hükümetinin ABD'ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı.
Haberde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in röportaj sırasında söylediği "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir." şeklindeki ifadeleri de yer aldı.
Wall Street Journal'ın haberinde, robotik firması Elektroland Defence'e yapılan ziyaret ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Orakçı ile yapılan röportaja da yer verildi.
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