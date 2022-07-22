Türk ordusunun askeri gücüne övgü! Wall Street Journal’den flaş haber: Türkiye küresel bir güç

Haberde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in röportaj sırasında söylediği "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir." şeklindeki ifadeleri de yer aldı.